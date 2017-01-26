По факту непропуска скорой помощи в Петербурге начнется ведомственная проверка

Санкт-Петербург, 26 января. По факту непропуска скорой помощи в Петербурге водителем Porsche Cayenne начнется ведомственная проверка, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В Петербурге зафиксирован очередной случай непропуска машины скорой помощи, на борту которой находилась пациентка. Видео с автохамом на Porsche Cayenne было размещено в Интернете.

Как удалось установить, машина закреплена за шестой подстанцией городской скорой помощи. Но ни водитель, ни бригада о вопиющей ситуации на дороге руководству не докладывало.

Однако на видео попали госномера машины, и благодаря им удалось найти бригаду. Сейчас руководство автобазы скорой помощи Петербурга изъяло записи с регистратора машины. И после их изучения возможно обращение в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что автохам на Porsche Cayenne отказался пропускать скорую с пациенткой в Петербурге.