Латвия отказывается быть «зайчиком под елкой», когда рядом бродит «волк»

Рига, 26 января. Латвийские власти не прекращают укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, несмотря на то, что в этом году не ожидается ни апокалипсиса, ни военного наступления на страну, но Латвия все равно должна быть сильной. Об этом в четверг заявил глава внешнеполитического ведомства страны Эдгар Ринкевич.

Министр привел необычное сравнение, поясняя позицию Латвии относительно укрепления безопасности. По его словам, в Латвии постоянно слышат, что страна должна тихо сидеть и наблюдать за всем в стороне, «как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк». Он отметил, что однажды так уже было, в результате «на время была потеряна независимость страны».

Глава МИД Латвии также добавил, что внешняя политика и голос страны ежедневно обязаны быть еще более видны и услышаны в мире, поскольку Латвия не может быть слабой, сообщает «Интерфакс».

Ринкевич также заявил, что в текущем году Латвия, кроме усиления своей безопасности, будет вносить свою лепту в укрепление единого и безопасного Европейского союза.