Захарова назвала огромной потерей смерть посла РФ в Индии

Москва, 26 января. Смерть российского посла в Индии Александра Кадакина стала огромной потерей для всей России. Так считает официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Уникальный, выдающийся, легендарный — все про него», — цитирует слова пресс-секретаря МИД РФ издание «Свободная пресса».

Напомним, российский дипломат Александр Кадакин скончался в одной из больниц города Нью-Дели.

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