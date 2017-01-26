Минтранс перенес повышение тарифа «Платона»

Москва, 26 января. В феврале этого года тариф в системе взимания платы с 12-тонников «Платон» не будет повышен, заявил заместитель главы министерства транспорта России Евгений Дитрих.

В настоящее время тариф «Платона» для грузовиков составляет 1,53 рубля за километр. Повышение было намечено на февраль этого года. Отмечалось, что тариф должен возрасти до 2,61 рубля за километр.

«Мы прорабатываем вопрос, чтобы повышение тарифа было однократным, абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это невозможно», — заметил Дитрих.

Он добавил, что повышение тарифа переносится.

Ранее СМИ сообщали, что в этом году тариф «Платона» может быть увеличен один раз, но зато вырастет сразу вдвое и станет равен 3,06 рубля за километр.