Путин рассказал о значении партнерства России и Индии

Москва, 26 января. Стратегическое партнерство с Индией является неизменным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня республики. Российский лидер также поздравил главу Индии и премьер-министра страны Пранаба Мукерджи и Нарендру Моди.

В телеграмме президента отмечается, что Россия готова к дальнейшему укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на sразличных направлениях. Путин отметил, что в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня Индия играет важную конструктивную роль.

Напомним, ранее Владимир Путин прокомментировал переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые состоялись в столице Казахстана Астане.