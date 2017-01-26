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Общество
Гостей Кремля сразил скромный наряд Захаровой

Гостей Кремля сразил скромный наряд Захаровой

13:51  26 Января 2017
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Гостей Кремля сразил скромный наряд Захаровой

Москва, 26 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня пришла на церемонию награждения в Кремле в скромном наряде, который поразил многих участников мероприятия. 

Дипломат оказалась среди лауреатов госнаград, которые вручал сегодня президент России Владимир Путин за достижения в различных сферах. Захарова удостоилась Ордена Дружбы, передает «Экономика сегодня».

Гости церемонии тем временем вовсю обсуждали костюм спикера МИД. Она сразила окружающих скромным и элегантным жакетом с юбкой темно-синего цвета.

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Ксения Тасманова
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