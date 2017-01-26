Гостей Кремля сразил скромный наряд Захаровой

Москва, 26 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня пришла на церемонию награждения в Кремле в скромном наряде, который поразил многих участников мероприятия.

Дипломат оказалась среди лауреатов госнаград, которые вручал сегодня президент России Владимир Путин за достижения в различных сферах. Захарова удостоилась Ордена Дружбы, передает «Экономика сегодня».

Гости церемонии тем временем вовсю обсуждали костюм спикера МИД. Она сразила окружающих скромным и элегантным жакетом с юбкой темно-синего цвета.

Владимир Путин вручил Марии Захаровой орден Дружбы pic.twitter.com/JeFqyMMGVJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 26, 2017

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