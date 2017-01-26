«Джебхат ан-Нусра» готовила теракт на заводе в Казани — СМИ

Казань, 26 января. Российские спецслужбы предотвратили теракт на Казанском авиационном заводе, узнав о планах экстремистов, предположительно пособников «Джебхат ан-Нусра», из переписки.

Глава МВД по Республике Татарстан Артем Хохоринг рассказал на итоговой коллегии силовиков о том, как спецслужбами удалось предотвратить теракт на одном из старейших оборонных производств в Казани. По данным СМИ, о планах экстремистов атаковать завод правоохранители узнали из переписки предполагаемых пособников террористической организации «Джебхат ан-Нусра», пишет «Ъ-Казань»

Известно, что четверо из них проживают в Швеции, девять — в Татарстане. За подготовкой теракта может стоять экс-пограничник Роберт Сахиев, задержанный в октябре прошлого года. При обыске полиция обнаружила у задержанного чертежи и элементы самодельного взрывного устройства.