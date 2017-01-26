Охранник школы в Иваново избил и накормил снегом шестиклассника

Иваново, 26 января. Охранник одной из школ в Иваново заставил шестиклассника есть снег. Одноклассники успели снять на видео, как сотрудник ЧОПа окунает 12-летнего учащегося головой в сугроб.

По словам родителей пострадавшего ребенка, инцидент произошел после новогоднего утренника. Дети выбежали на улицу играть в снежки. В какой-то момент кто-то попал снежным снарядом в лицо девочке. И тут охранник, который в это время почему-то тоже был на улице, не разбираясь, кто прав, кто виноват, начал избивать одного из мальчиков, окуная его головой в сугроб.

Позже оказалось, что снежком в лицо девочке попал вовсе не он, а публичных извинений от охранника семья наевшегося снега школьника так и не дождалась, сообщает IvanovoNews.

Издание уточняет, что охранника наказали, лишив премии, а также перевели работать из школы на другой объект. А на требование публично извиниться перед мальчиком охранник, по словам родителей ребенка, заявил: «Как же я, взрослый мужчина, буду извиняться перед каким-то маленьким мальчиком».





