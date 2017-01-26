Соседи «на ножах»: как склоки Киева и Варшавы доведут Украину до войны с США

Между Киевом и Варшавой назревает серьезный скандал, грозящий перерасти едва ли не в военное столкновение. МИД Польши потребовал от украинской стороны снять запрет на въезд на Украину для мэра города Перемышль Роберта Хомы. Иначе в Варшаве пригрозили разрывом сотрудничества и «началом польской реакции, которая будет иметь серьезные последствия». В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей.

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича также пригрозил пропуском польско-украинского форума в городе Ряшев, который должен состояться в пятницу, 27 января. Вполне справедливая реакция на тайное решение Украины запретить Хоме въезд. О запрете сам мэр узнал на границе с Украиной, куда ехал по приглашению. Украинские власти объяснили запрет просто: дескать, он участвовал в антиукраинских мероприятиях, разжигал межнациональную вражду. А все потому, что в декабре 2016-го в Перемышле состоялся ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят», участники которого скандировали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские». Сам мэр назвал этот инцидент «позором», но Киев почему-то этого не увидел.

«За последние три года после нарушения на Украине общественного договора, основного закона и прихода к власти откровенных преступников на поверхность вылезло очень много пены революции, всякого рода Швондеров, Шариковых и прочей шушеры. На Украине подобные ситуации уже когда-то были. Если говорить о внутренних протестах, надо вспомнить вторую половину XVIII века, период Колиивщины, когда появлялись местные царьки, устраивавшие локальные бунты. Вспомним и начало прошлого века, кровавую гражданскую войну внутри страны. И сегодня снова бесчинствуют мерзавцы и убийцы», — комментирует ситуацию для ФАН журналист Юрий Кот.

По его словам, эти бандиты прикрываются идеями патриотизма, причем этот патриотизм строится на ненависти ко всему, что не укладывается в их понимание мира.

«В начале государственного переворота собравшиеся кричали «москалей на ножи», и это были только первые ласточки. Сегодня они воюют с поляками, считая, что те их угнетают. Продолжается вековая традиция ненависти к полякам. Украинцы уже кричат о борьбе с евреями. На марше Бандеры 1 января этого года откровенно звучали призывы выставить их вон. А дальше будет только хуже. К огромному сожалению, страна разорвана в клочья беззаконием, которое начинается с Порошенко, а заканчивается «казачками», которые ходят по улицам, вооруженные до зубов, и по праву сильных грабят любого», — продолжает эксперт ФАН.

Отношения между украинцами и поляками в последние годы обострились. В Польше бьют украинскую молодежь, на Украине разрушаются польские памятники. И противостояние накаляется.

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«Этот путь ведет в никуда, к самоуничтожению. Украинцы воюют со всеми, они ненавидят Россию, Польшу, Израиль. Завтра, вот увидите, они будут ненавидеть США, потому что те не дали им, чего они хотели. Завтра они будут ненавидеть Европу, потому что та не оказала им должного уважения. И пока не изменится вектор, пока не появятся здравые силы в руководстве страны, риторика ненависти к соседним государствам останется. Но есть и другая Украина, в которой рожают, строят, созидают. Сегодня ей максимально пользуются, а из этих людей выдавливают последние соки за счет астрономических тарифов ЖКХ, бросая иноверцев в тюрьмы или выдавливая из страны», — говорит Кот.

Кот отмечает, что нацисты понимают только силу, никаких других аргументов они не приемлют. Когда они поймут, что пахнет жареным, что Польша может доставить им экономические и политические проблемы, пойдут на попятную.

«Но дело не в этом. Еще три года назад Украина воспринималась всем миром как прогрессивное государство, у которого есть свои герои. На сегодня люди во власти уничтожают имидж Украины как вменяемого государства. И очень долго народу придется становиться на ноги и реабилитировать себя в глазах мировой общественности. Уже после того, как он сметет преступную власть, которую он на самом деле не избирал», — добавляет Кот.