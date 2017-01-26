Дату премьеры нового сезона «Игры престолов» случайно слили в Сеть

Москва, 26 января. В Сети случайно опубликовали дату премьеры седьмого сезона «Игры престолов».

Фанаты популярного сериала узнали дату выхода нового сезона. Кинокаталог IMDb случайно выложил у себя список эпизодов, а также дату их премьеры. Ошибку вскоре заметили, но поклонники успели сделать скриншот уникальной информации.

Таким образом, стало известно, что продолжение знаменитой истории мир увидит 25 июня. Если верить слитым данным, то в седьмом сезоне будет шесть серий. Это совпадает с ранее появившейся информацией о том, что авторы проекта сократят в новом сезоне количество серий, но увеличат продолжительность каждой.

Ранее Джордж Мартин анонсировал выход завершающей части «Песни льда и пламени».