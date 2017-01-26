МВД и ФСБ предотвратили теракты в Москве перед выборами в Госдуму

Москва, 26 января. Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая собиралась устроить теракты в Москве перед выборами в Госдуму. Об этом заявил сегодня руководитель столичного главка МВД Олег Баранов.

По его словам, полицейские совместно с представителями ФСБ вычислили группу из восьми человек, связанных с террористической организацией. Они планировали серию терактов в столице перед выборами в Госдуму.

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Татарстане накрыли еще одну преступную группировку, которая планировала теракт на Казанском авиационном заводе и других объектах региона. О готовящейся террористической атаке ФСБ узнала из переписки злоумышленников.

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