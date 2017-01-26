Минобороны РФ предложило студентам «заочное» военное обучение

Москва, 26 января. Военное ведомство предложит студентам стать солдатами и матросами запаса без отрыва от обучения.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит студентам пройти программу военной подготовки, обучаясь в вузах без военной кафедры. После заключения договора с министерством обороны, студенты получат возможность стать сержантами, солдатами и матросами запаса, обучаясь в военных вузах без отрыва от основного образования. Военное ведомство рассчитывает, что порядка 20 тысяч человек ежегодно смогут пройти подобную военную подготовку. Законопроект предусматривает предоставление возможности «заочного» военного обучения для граждан до 30 лет, которые очно обучаются в вузах и прошли медицинскую комиссию в военкоматах.