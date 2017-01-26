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Общество
Володин объяснил, почему отрицание семейных ценностей опасно и недопустимо

Володин объяснил, почему отрицание семейных ценностей опасно и недопустимо

13:29  26 Января 2017
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Володин назвал отрицание семейных ценностей опасным и недопустимым

Москва, 26 января. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин назвал опасным и недопустимым отрицание моральных принципов и семейных ценностей.

По его словам, к абсолютно опасным и непозволительным следует отнести такие явления, как отрицание неизменных моральных принципов, пренебрежение культурными и национальными обычаями, а также отрицание семейных ценностей.

На сегодняшний день, по мнению Володина, предпринимается попытка размывания основ моральных и нравственных основ.

«Мы категорически против этого», — подчеркнул он.

Кроме того, необходимо, чтобы общественные институты, Россия, а также традиционные конфессии сделали абсолютно все, чтобы обезопасить ценности. 

#россия
Дана Балан
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