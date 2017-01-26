ИГ появилось на Ближнем Востоке из-за бездействия властей США — Трамп

Вашингтон, 26 января. Президент США Дональд Трамп считает, что причиной появления ИГ на Ближнем Востоке является тот факт, что прежние американские власти не взяли под контроль все нефтяные месторождения региона.

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что в возникновении на Ближнем Востоке террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) виноваты прежние обитатели Белого дома. «Если бы мы взяли (под контроль) нефть, не было бы ИГ. Они питаются доходами от нее, деньгами, которая она дает», — сказал Трамп в интервью АВС.

Американский президент при этом назвал тех, кто считает подобные действия нарушающими международное право, «дураками, а не экспертами». Как сообщала ранее Газета.Ru, Трамп обвинял в появлении ИГ экс-президента Обаму и демократку Хиллари Клинтон.