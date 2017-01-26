Массовое отравление детей произошло на Урале из-за водопроводной воды

Москва, 26 января. На Урале произошло массовое отравление детей после того, как посуду и соски помыли водопроводной водой.

В Первоуральске фиксируются сотни детей, которые пострадали от острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение детской городской больницы.

«Прокуратура Первоуральска направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки в связи с массовым заболеванием населения Первоуральска кишечной инфекцией», — цитирует Ura.Ru старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По предварительной версии, массовое отравление произошло из-за водопроводной воды, которой мыли посуду и соски. В питьевой воде обнаружен ротавирус группы А.

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