Группа «Хмеймим» назвала условия переговоров с вооруженной оппозицией в Сирии



Дамаск, 26 января. Сирийская оппозиционная группа «Хмеймим» готова к переговорам с делегацией вооруженной сирийской оппозиции, присутствовавшей на встрече в Астане. Об этом заявил лидер группы Илиан Масаад.

При этом Масаад подчеркнул, что условие для начала переговорного процесса остается неизменным. Начать переговоры группа «Хмеймим» готова, если представители вооруженной оппозиции будут соблюдать режим прекращения огня

«Мы готовы сесть с ними за стол переговоров для создания новых институтов Сирии»,- заявил он в комментариях агентству «Интерфакс».