Росгвардия сообщила о мощной хакерской атаке на сайт ведомства

Москва, 26 января. Хакеры атаковали сайт Росгвардии. Как говорится в релизе ведомства, в среду около 17 часов начались перебои в работе сайта.

Как стало известно, причиной этому стала «массированная DDoS-атака, сопровождавшаяся множеством сетевых запросов, приводящих к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом». При открытии страницы появляется сообщение: «Сайт закрыт на техническое обслуживание».

Ночью специалисты выявили и заблокировали более 400 уникальных IP-адресов, с которых велась кибератака. Далее их число возросло до 7,8 тысячи.

По словам начальника главного управления связи Росгвардии генерал-майора Алексея Белякова, в настоящее время проводятся «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование».

Как сообщала газета «Известия», комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи намерен обсудить с правительством предложение, согласно которому ИТ-системы и телекоммуникации госорганов и ключевых отраслей индустрии должны принадлежать российским юрлицам. Законопроект, принятый в первом чтении, обяжет владельцев «критических» объектов защищать их в том числе от кибератак. Другой законопроект предлагает ответственность за кибератаку на такие объекты — до 10 лет тюремного заключения.

Читайте также: ФСБ сообщила о 70 миллионах кибератак на российские объекты