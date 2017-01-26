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Мотострелки ВВО провели крупные учения под Хабаровском

Мотострелки ВВО провели крупные учения под Хабаровском

13:16  26 Января 2017
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Мотострелки ВВО провели крупные учения под Хабаровском

Хабаровск, 26 января. Мотострелковое соединение Восточного военного округа провело крупномасштабные тактические учения на полигонах Хабаровского края.

Мотострелки были подняты по тревоге и получили приказ привести оружие и технику в состояние боевой готовности, после чего выдвинуться в заданный район. Во время пятидесятикилометрового марша экипажи танков Т-72БЗ и БМП-2 отразили нападения диверсионных групп условного противника и воздушные атаки беспилотных летательных аппаратов. Также бойцы преодолели участки условно зараженной местности. На полигоне мотострелки оборудовали полевой лагерь и замаскировали бронетехнику. В дальнейшем во время стрельб военные поразили свыше 50 радиоуправляемых мишеней, имитировавших технику противника.

Алексей Громов
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