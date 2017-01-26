Вице-спикер ГД Толстой помирился с обвинившим его в антисемитизме главой ФЕОР

Москва, 26 января. Вице-спикер Госдумы и телеведущий Петр Толстой объяснил директору Федерации еврейских общин России Александру Бороде смысл высказывания о разрушающих храмы людях, после чего состоялось их примирение. Об этом сообщил очевидец события.

«Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения», — сообщил собеседник агентства «Интерфакс».

По его словам, парламентарий указал главе ФЕОР, что не высказывался о какой-то конкретной национальности в ходе дискуссии о передаче Исаакиевского собора РПЦ. К слову, встреча Бороды и Толстого прошла в Госдуме, где организованы Рождественские парламентские чтения.

Как передает НСН, главу ФЕОР возмутили слова Толстого о людях, чьи предки рушили храмы, «выскочив из-за черты оседлости». Борода посчитал их антисемитскими и лживыми.

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