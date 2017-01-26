Колокольцев определился с новым составом общественного совета при МВД России

Москва, 26 января. Глава министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев определился с новым составом общественного совета МВД, в который включены 39 человек. Об этом сегодня сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового персонального состава общественного совета при МВД России. Также сообщается, что состав был сформирован, учитывая рекомендации Общественной палаты России, Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте.

Волк также сообщила, что на первом заседании, которое состоится в течение месяца с момента подписания приказа, члены советы изберут из своего числа председателя, а также заместителей и секретаря.