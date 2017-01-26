Найдена причина течи в спускаемом аппарате корабля «Союз»

Москва, 26 января. Специалистам удалось установить, что стало причиной течи в спускаемом аппарате пилотируемого корабля «Союз МС», сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Старт «Союза МС», на борту которого должна была находиться очередная экспедиция на МКС, был намечен на март. Однако из-за неисправности его заменил другой корабль.

По некоторым данным, причиной неисправности оказалась протечка клапана системы обеспечения теплового режима спускаемого аппарата. Эта система отвечает за поддержание оптимальной температуры конструктивных элементов корабля.

Ранее сообщалось, что первый пилотируемый полет к МКС по двухвитковой схеме может состояться уже в 2019 году.