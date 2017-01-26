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Весь мир
Боевики «Ахрар Аш-Шам» объединились с шестью группировками в Сирии

Боевики «Ахрар Аш-Шам» объединились с шестью группировками в Сирии

12:51  26 Января 2017
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Боевики «Ахрар Аш-Шам» объединились с шестью группировками в Сирии

Дамаск, 26 января. Вооруженные исламисты «Ахрар аш-Шам» заявили об объединении с шестью другими повстанческими группировками на северо-западе Сирии в ответ на наступление террористистов «Джебхат Фатх аш-Шам».

По данным агентства Reuters, на этой неделе боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» атаковали ряд вооруженных формирований Сирийской свободной армии.

Напомним, «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

Ярослава Замысловатова
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