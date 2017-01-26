Путин ждет разъяснений по делу осужденной за госизмену уроженки Урала Севастиди

Москва, 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин ждет разъяснений по делу уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, которая получила семь лет за то, что сообщила приятелю про поезд с военной техникой, направлявшийся из России в Абхазию.

По его словам, все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства, в Кремле ожидают разъяснений.

«Он (президент) разбирается», — добавил Песков.

Жительницу Сочи Севастиди в марте осудили за госизмену, Так, 7 лет назад она написала SMS-сообщение приятелю, в котором сообщила о поезде с российской военной техникой, который направлялся в сторону Абхазии.

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