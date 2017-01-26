Начал Обама, продолжит Трамп: в США вновь заговорили о зонах безопасности в Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен создать в Сирии и в прилегающих к ней странах специальные гуманитарные «зоны безопасности» для гражданского населения. В них, заявляет Трамп, сирийцы, потерявшие дом в ходе войны, смогут найти укрытие, дождаться разрешения конфликта и своей репатриации.

Как следует оценивать эту инициативу и есть ли у Трампа шансы воплотить ее в жизнь? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к Семену Багдасарову, директору Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Эксперт напоминает, что идея создания в Сирии специальных зон для размещения и защиты мирных граждан обсуждалась еще в годы президентства Барака Обамы. Ее реализацию затрудняет то, что такие зоны безопасности практически по умолчанию должны быть также зонами, в которых действовал бы запрет на полеты — в том числе запрет на полеты военной авиации ВКС РФ и ВВС Сирии.

«Это точно то же самое, что и затея Обамы создать бесполетную зону, чтобы там не могла летать наша и сирийская авиация. Просто под другим названием. Это вполне ясный ответ нашим оптимистам, полагающим, что при Трампе Россия сможет легко найти с США общий язык по Ближнему Востоку. Не надо быть наивным. Дональд Трамп будет делать в Сирии все то же, что и Обама, все то же, что ему будут советовать те, кто занимался этой проблемой и при прежней администрации. Да и почему бы ему не делать этого? Все же он строитель, а не эксперт по ближневосточному региону. Если они будут созданы, эти «зоны безопасности» будут использоваться не только мирными гражданами, но также и боевиками — так называемой умеренной оппозицией. Туда они будут отходить от наших авиаударов и ударов сирийских ВВС», — приводит свою точку зрения востоковед.

По большому счету, предоставление укрытия для мирных жителей являются во всей этой истории лишь прикрытием, считает Багдасаров. Подлинное назначение этих зон безопасности — чисто военное. США хотят воспрепятствовать эффективной работе ВКС РФ в Сирии.

«Как много беженцев вообще осталось в Сирии? Пять миллионов человек выехало из страны. Кроме боевиков в этих зонах безопасности, возможно, и размещать будет некого», — продолжает он. Идея с зонами безопасности, полагает эксперт, показывает, что Трамп решил продолжить курс Барака Обамы в отношении Сирии.

По всей видимости, Трамп примется за создание своих бесполетных зон, переименованных в «зоны безопасности», в самое ближайшее время — так скоро, как его администрация будет окончательно сформирована. После этого вполне можно будет ожидать нового роста напряжения в отношениях США и России в связи с сирийским вопросом. «Да и как может быть по-другому? Мы будем летать над Сирией и наносить удары по позициям террористов, американцы же будут говорить нам: «Не летайте, а то мы вас собьем!». Действительно, самое интересное еще впереди», — подводит итог Семен Багдасаров.