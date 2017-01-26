Уставший насильник в Москве уснул после секса рядом со своей жертвой

Москва, 26 января. Жительница Москвы сдала в полицию насильника, который надругался над ней и почти сразу же уснул. 40-летнего злоумышленника задержали на месте преступления.

Предполагаемый преступник пригласил жертву в свою квартиру, которая находится в доме на улице Большая Почтовая. Хозяин сначала избил 46-летнюю гостью, после чего принудил к половому акту. Как только злоумышленник уснул, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

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