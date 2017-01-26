Эксперт: «Хезболла» понесла большие потери в Сирии

Бейрут, 26 января. Военно-политическая организация шиитского толка «Хезболла» понесла большие потери в Сирии, лишившись более тысячи бойцов, в том числе командира Мустафы Бадреддина.

Ливанская военно-политическая организация «Хезболла», чьи бойцы воюют на стороне армии Дамаска, понесла большие потери в Сирии, она истощает свои ресурсы, считает эксперт Амер Сабали. Политолог отметил, что несмотря на свое влияние в Ливане, «Хезболла» всегда зависела от поддержки, получаемой от Ирана и Сирии.

«Сирия и Иран … обе страны резко изменились в последние годы. А без них было бы трудно представить себе, что «Хезболла» может сохранить свой нынешний статус», — комментирует Сабали. К тому же, организация лишилась более тысячи бойцов на полях сражений в Сирии, в том числе пал командир Мустафа Бадреддин, пишет Al Jazeera. Эксперт также отметил, что в самом Ливане у «Хезболлы» много противников, одним из которых является шиитская партия «Амаль».