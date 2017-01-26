Авторы Pokemon Go выпустили интеллектуальную версию игры о карманных монстрах

Москва, 26 января. Авторы Pokemon Go заявили о выходе новой игры о карманных монстрах. По их словам, в новой версии сделан упор на стратегическую составляющую.

Создатели Pokemon Go запускают новую волну популярной игры для смартфонов. Однако они обратили внимание, что новая версия изменена — ловить покемонов больше не придется. Вместо этого участникам игры предстоит решать стратегические задачи. Новая игра получила название Pokemon Duel.

Уже известно, что игроки будут передвигать по полю своих покемонов, пытаясь заблокировать путь или победить питомцев соперника. Каждый из покемонов будет обладать сверхвозможностями и уникальными приемами в борьбе.

Приложение появится в Google Play и App Store. Оно будет бесплатным, однако пользователи гаджетов смогут покупать некие атрибуты, помогающие выиграть поединок.

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