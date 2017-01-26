Сирия сегодня: боевики сдаются в Дамаске, бесполетные зоны Трампа, курды и конституция

Сирия сегодня, 26 января. В провинции Дамаск тысячи боевиков сдают оружие в надежде на амнистию, желающих отправляют в Идлиб; Трамп обещает создать зоны безопасности и закрыть Европу для беженцев, Россия предложила проект конституции без шариата.

В провинции Дамаск боевики капитулируют в надежде на амнистию

В сирийской провинции Дамаск часть боевиков решила воспользоваться предоставляемой правительством Башара Асада амнистией и сложила оружие, чтобы легализоваться, получить документы и вернуться к мирной жизни. Как рассказал представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Блинков, воспользоваться амнистией уже смогли более 2600 бывших боевиков, и число таких людей растет.

Как рассказал журналистам бывший командир исламистов, он сам и многие бойцы его отряда поняли, что их обманывают. «Руководители оппозиции нас обманули, поэтому я перешел на сторону правительства Асада, чтобы вернуться к мирной жизни», — заявил бывший боевик.

Тех, кто еще не готов прислушаться к голосу разума и отказывается принять мирные соглашения, сирийские власти вывозят вместе с семьями в провинцию Идлиб.

Трамп обещает создать зоны безопасности в Сирии и критикует Европу

Президент США Дональд Трамп намерен создать зоны безопасности в Сирии, чтобы прекратить поток сирийских беженцев, пытающихся попасть в Европу. Об этом президент США заявил в интервью телекомпании ABC.

«Я абсолютно точно создам зоны безопасности в Сирии, — пообещал Трамп, отметив, что Европа совершила колоссальную ошибку, дав возможность миллионам беженцев попасть в Германию и другие европейские страны.

«То, что происходит в Европе, — это катастрофа, и я не хочу, чтобы подобное произошло в США», — отметил хозяин Белого дома.

Россия предложила Сирии конституцию, оппозиция против

На межсирийских переговорах в Астане делегация России предложила сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, по словам которого проект конституции подготовили российские специалисты.

Источники, близкие к сирийской оппозиции, сообщили о некоторых нововведениях, которые имеются в проекте новой конституции.

Среди предложений, которые, как стало известно, есть в российском проекте, — исключить из названия страны слово «арабская», чтобы Сирия официально называлась Сирийская республика, а не Сирийская арабская республика.

Предлагается также отменить в стране шариатское судопроизводство (согласно нынешней конституции, исламское право является основным источником законодательства). Кроме того, в новом проекте предусмотрено, что президент Сирии не обязательно должен быть мусульманином, как прописано в действующей сирийской конституции.

Также новый проект предусматривает мощнейшую децентрализацию и значительное расширение полномочий регионов и органов местного самоуправления. В первую очередь речь идет об автономии курдских районов, где предлагается ввести не только самоуправление, но и уравнять в правах курдский и арабский языки.

Такие же меры предлагаются и для других автономий.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что цель российских предложений — стимулировать межсирийский диалог, но вопрос о будущем страны должны решать сами сирийцы.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, проект конституции Сирии разработан с учетом позиций официального Дамаска, оппозиции и стран региона.

«Мы представили в Астане проект конституции, который мы проработали с учетом всего, что за эти годы слышали и от правительства Сирии, и от сирийской оппозиции и от стран региона», — заявил Лавров, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа.

Позже появилась информация, что сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией вариант новой конституции.