Сестры Уильямс сыграют друг против друга в финале Australian Open

Мельбурн, 26 января. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс завоевала путевку в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинале американская теннисистка была сильнее представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони. Оппонентка проиграла 35-летней спортсменке практически безвольно с общим счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался всего 50 минут, сообщает RT на русском.

В финале Серена встретится со своей старшей сестрой Винус.

Напомним, ранее 36-летняя Винус Уильямс победила свою соотечественницу Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Стоит отметить, что в последний раз сестры Уильямс играли в финальном поединке на Уимблдоне 8 лет назад.

Финал пройдет 28 января.