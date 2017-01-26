Ученые нашли причину таинственного превращения десятков американцев в зомби

Вашингтон, 26 января. Более 30 человек в США превратились в зомби из-за передозировки синтетическим наркотиком, заявили американские ученые.

В июле этого года в США фиксировались странные случаи превращения людей в некое подобие зомби. Более 30 американцев внезапно начинали медленно передвигаться, с трудом говорили и смотрели в одну точку. Никто не мог найти разгадку этого загадочного явления.

На днях группа ученых США разгадала ребус. Оказалось, эффект зомби вызывает передозировка синтетическим наркотиком. Это удалось установить с помощью анализа крови и мочи пострадавших. Однако для этих результатов потребовалось полгода, так как этот накркотик сложно обнаружить в организме.

Ранее суд Свердловской области признал невменяемым бывшего сотрудника полиции, который пытался создать «армию зомби».