Украинский след: как ФСБ в Крыму нанесли упреждающий удар по «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники Федеральной службы безопасности в крымском Бахчисарае проводят спецоперацию по ликвидации ячейки группировки «Хизб ут-Тахрир» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Об этом заявил глава государственного комитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об антитеррористической борьбе и целях «Хизб ут-Тахрира».

По словам Смирнова, силовики в настоящий момент проводят досмотры, обыскивают места проживания лиц, подозреваемых в причастности к группировке «Хизб ут-Тахрир». Он отметил, что на территории российского полуострова Крым идет системная борьба с экстремистскими и террористическими организациями.

Отметим, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»), основанная в 1953 году, признана террористической в ряде стран, включая Российскую Федерацию. Ее основная цель — уничтожение немусульманских правительств и создание исламского государства во всемирном масштабе формирования «Всемирного исламского халифата». Количество последователей организации составляет более миллиона человек.

В российских регионах регулярно задерживаются члены группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Преимущественно силовики ловят террористов этой организации в крупных городах Центральной России, Сибири, Поволжья, а также Крыма.

Напомним, накануне средства массовой информации сообщили, что правоохранительные органы пресекли деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории Татарстана. Они планировали организовать серию терактов, включая Казанский авиационный завод.

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«На всем протяжении нахождения Крыма в составе независимой Украины Киев использовал этнический крымско-татарский фактор как противовес русскому движению полуострова. При этом, считая крымско-татарское движение своим естественным союзником, украинские власти закрывали глаза как на произвол, связанный с повсеместной практикой самозахватов татарами крымских земель, так и с ростом экстремистских ячеек уже не этнического, а религиозного толка. Одной из наиболее активных на полуострове экстремистских организаций был «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанный террористической организацией и запрещенный в России еще в 2003 году», — пояснил для ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По словам эксперта, во время событий «Евромайдана» крымско-татарские этнические и религиозно-экстремистские организации полуострова активно выступали на стороне антиправительственных сил и пытались препятствовать тому, что позже стало называться Русской весной в Крыму и привело к его воссоединению с Россией. По мере того, как Крым интегрировался в состав государства, законодательство региона, в том числе в аспекте борьбы с экстремизмом, приводилось в соответствие с федеральным. «Хизб ут-Тахрир» и другие радикальные организации были признаны вне закона.

«Какая-то часть экстремистов вместе с националистами из «Меджлиса крымскотатарского народа» покинули полуостров, кто-то остался и, отказавшись от своей деятельности, встроился в мирную жизнь. А кто-то временно залег на дно, при этом планируя в перспективе возобновить свою активность на территории Крыма, в том числе активность террористическую. Очевидно, сейчас некоторые из «хизбутовцев» решили, что время для прямого действия настало. Однако российские спецслужбы, плотно отслеживая деятельность «спящих» экстремистов и мониторя их внешние контакты, нанесли упреждающий удар. Очевидно, что залегшие на дно экстремисты не могли действовать без помощи, информационной, финансовой и логистической, извне. Поэтому помимо собственно причастных к запрещенным организациям граждан проверяют также их близких, которые прямо или косвенно могли поддерживать их деятельность. Международный исламский терроризм сегодня работает по сетевому принципу, что серьезно затрудняет работу контртеррористических подразделений спецслужб России и других стран, сталкивающихся с этой угрозой. При этом, как мы видим, спецслужбы находят новые подходы к противодействию новым вызовам национальной безопасности», — резюмировал Станислав Бышок.