Киев объяснил свое право на участие в переговорах Путина и Трампа

Киев, 26 января. Украинские власти хотят заручиться правом голоса на любых переговорах между Россией и США, где будет обсуждаться конфликт в Донбассе. Об этом сегодня сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать», — сказала она в интервью Reuters.

Дипломат напомнила, что украинский президент Петр Порошенко выступает против отмены США антироссийских санкций, поскольку считает ограничительные меры единственным инструментом для сдерживания России.

Читайте также: Минские неврозы Порошенко: почему президент Украины снова сходит с ума.