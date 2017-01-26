Сирия новости 26 января: пригород Дамаска возвращается к мирной жизни, в Идлибе идут столкновения между исламистами

Сирия, 26 января. Населенные пункты долины Вади Барада в провинции Дамаск возвращаются к мирной жизни, в Идлибе разногласиями между группировками исламистов переросли в полномасштабные военные действия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

Населенные пункты долины Вади Барада в северо-западной части провинции Хомс постепенно возвращаются к мирной жизни. Оружие сложили уже более 2,6 тысячи боевиков. К процессу перемирия присоединилось большинство населенных пунктов в районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского Центра по примерению враждующих сторон полковника Александра Блинкова.

Те исламисты, которые отказались сложить оружие в обмен на амнистию, в настоящий момент организованно выезжают в провинцию Идлиб, согласно достигнутому между сирийским правительством и командованием вооруженных группировок в долине соглашением. В свою очередь, исламисты, выразившие готовность урегулировать свой правовой статус, вступают в отряды сил самообороны. Население долины получает гуманитарную помощь и предметы первой необходимости, в частности продовольственные наборы и медикаменты. У пунктов примерения выстраиваются очери из сотен мирных жителей и бывших боевиков.

В то же время часть отказавшихся сложить оружие радикалов периодически обстреливают населенные пункты долины из укрытий в горных районах. Российский центр, по словам Блинкова, пытается убедить оставшихся боевиков в отсутствии иного пути к перимирию, кроме возвращения к переговорам.

Одновременно с этим поступают сообщения, что полевой командир группировки «Бригады Омара аль-Мухтара», принадлежащей исламистскому формированию «Ахрар аш-Шам», скончался от ранений, полученных в ходе столкновений с сирийской армией в долине Вади Барада.

В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска при поддержке отрядов ливанской «Хезболлы» смогли после трех дней ожесточенных боев вернуть себе контроль над большей частью населенного пункта Аль-Касимия. Об этом сообщают сирийские активисты.

Необходимо отметить, что Аль-Касимия располагается в непосредственный близости от населенных пунктов Хазрама и Ан-Нашибия, в направлении которых и будет предположительно разворачиваться дальнейшее наступление правительственных войск с целью затянуть петлю вокруг группировки боевиков вооруженных формирований, крупнейшее из которых – группировка «Джебхат Фатх аш-Шам»*** (бывшая группировка «Джебхат ан-Нусра), к востоку от сирийской столицы.

Кроме того, ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе города Ибрин, а артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в окрестностях населенных пунктов Хараста и Мисраба.

В окрестностях лагеря палестинских беженцев Ярмук в южных пригородах Дамаска продолжаются столкновения между сирийской армией и террористами ИГ*.

Провинция Алеппо

В окрестностях Алеппо и в населенном пункте Аль-Хайян к северо-западу от города вспыхнули столкновения между группироками боевиков, утверждают проиранские активисты в соцсетях. Дополнительных подробностей пока не сообщается.

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** между тем смогли вернуть вернуть себе контроль над населенными пунктами Аль-Хамр, Мактаа Хаджар Кабир и Мактаа Хаджар Сагхир к югу от города Манбидж к северо-востоку от Алеппо, которые были утеряны вчера в результате наступления ИГ. Об этом сообщают сирийские активисты.

В северной части провинции было слышно эхо нескольких взрывов, предполагается, что турецкие войска, участвующие в операции «Щит Евфрата» по освобождению от террористов ИГ приграничных территорий Сирии, открыли огонь по позициям SDF в окрестностях населенных пунктов Телль Рифаат и Минагх. Причиной обстрела могут являться крайне сложные отношения между Анкарой и вооруженными курдскими формированиями.

Поступила информация, что Абу Абдалла аль-Бахрейни, глава полиции ИГ в городе Кифса на севере Сирии, сдался вместе с группой террористов бойцам SDF в районе Манбиджа в прошлую среду, попав в окружение после неудачного наступления. Еще семь террористов были уничтожены при сопротивлении. Об этом сообщает информационный портал AraNews со ссылкой на представителя SDF.

Провинция Хомс

ВВС Сирии нанесли прошлой ночью удары по позициям ИГ в районе населенных пунктов Рахум, Унк аль-Хава и Умм Сахридж в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщают сирийские активисты.

В окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) близ Пальмиры правительственные войска отбили у террористов район населенного пункта Аль-Фаваира, продвинувшись в своем наступлении на позиции ИГ с целью вернуть контроль над захваченной Пальмирой.

Провинция Дейр эз-Зор

К востоку от Дейр эз-Зора ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ. В самом городе тем временем продолжают затяжные бои между правительственными войсками и ИГ. Наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы в районе Аль-Уммаль и в пригородах Дейр эз-Зора. Об этом сообщают сирийские активисты.

ВКС РФ, в свою очередь, нанесли за вчерашний день около 50 ударов по скоплениям террористов окрестностях Панорамы, захваченной ИГ базы 137-й бригады и горы Ат-Тарда. Десятки боевиков были уничтожены, сообщает новостной портал Al-Masdar News.

Провинция Даръа

В северной части провинции Даръа сирийская армия окружила захваченный боевиками город Махаджа после срыва переговоров о прекращении огня между правительством Дамаска и вооруженными формированиями. Об этом сообщает прооппозиционный новостной портал Baladi News.

Сирийские активисты, в свою очередь, утверждают, что правительственные войска обстреляли из тяжелых пулеметов позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Ядуда к северо-западу от города Даръа.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб разногласия между вооруженными исламистов вылились в полномасштабные военные действия. Как сообщают сирийские активисты, группировки «Сукур аш-Шам» («Соколы Леванта»), «Джейш аль-Ислам» («Армия ислами»), «Джейш аль-Муджахидин («Армия Моджахедов» и «Фастаким» присоединились к вооруженному формированию «Ахрар аш-Шам».

Между тем, в провиции продолжаются столкновения между «Ахрар аш-Шам» и ее союзниками с одной стороны и коалицией «Фатх аш-Шам», в состав которых входят несколько исламистских группировок, крупнейшая из которых «Джебхат Фатх аш-Шам».

Прошлой ночью боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» пытались установить контроль над зданием тюрьмы в «Идлибе», однако их наступление закончилось неудачей.

Необходимо напомнить, что разногласия между группировками вооруженных исламистов являются основным источником напряженности в провинции в последние недели.

Провинция Ракка

Полевой командир ИГ Абу Анас Ираки был уничтожен ударом ВВС коалиции в районе Ракки. Об этом сообщают в соцсетях сирийские активисты.

В западной части провинции отряды SDF при воздушной поддержке коалиции возобновили наступление на позиции ИГ в районе города Ат-Табака и населенных пунктов Большая Сувейдия и Телль ас-Самн в рамках операции «Гнев Евфрата», направленной на освобождение провинции от террористов.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенного пункта Тибат аль-Имам в северной части провинции Хама. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Аль-Хасака

В районе населенного пункта Абу Хашаб в южной части провинции Аль-Хасака идут бои между отрядами SDF и террористами ИГ, сирийские активисты сообщают о потерях с обеих сторон.

Ирак

Иракские СМИ сообщают, что террористы ИГ начали контратаку на позиции правительственных войск вдоль восточного береги Тигра в Мосуле. Дополнительных подробностей пока не потупало.

Напомним, что два дня назад премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил об о полном освобождении левобережных районов города от боевиков.