Шойгу вручил свою генеральскую фуражку юному КВНщику

Москва, 26 января. На финале КВН среди довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ Сергей Шойгу подарил свою фуражку игроку суворовского училища.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил свою генеральскую фуражку в качестве награды за лучшую шутку одному из игроков «Команды стратегического настроения» Пермского суворовского военного училища. Также генерал армии подарил свои часы воспитаннице Пансиона министерства обороны России, команда которой заняла третье место в финале Клуба веселых и находчивых. Сергей Шойгу отметил, что все шутки, придуманные воспитанниками образовательных учреждений Минобороны РФ, идут «от души».