Дадин попросил суд о переводе в новую колонию, чтобы быть ближе к семье

Москва, 26 января. Осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин обратился к суду с просьбой перевести его в одну из колоний Подмосковья. По словам адвоката Николая Зборошенко, перевод активиста из Карелии в исправительное учреждение на Алтае - нарушение права Дадина на сохранение семейных связей с женой, которые гарантированы Конвенцией о защите прав человека.

Защитник пояснил, что именно с этим связана просьба перевести осужденного в одну из колоний в Московской области.

3 февраля в Замоскворецком суде начнется рассмотрение иска Дадина и его жены Анастасии Зотовой по существу.

Напомним, ранее супругу Дадина отпустили из отдела полиции в Санкт-Петербурге без предъявления обвинений.

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