Сирия: в провинции Ракка боевики ИГ казнили двух человек

Ракка, 26 января. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о казни двух человек боевиками «Исламского государства» в провинции Ракка.

Боевики запрещенной в России террористической группировки устроили показательную казнь и расстреляли двух человек в западной части провинции Ракка. Подобные казни исламисты часто практикуют для запугивания местного населения или бойцов правительственных войск Сирии. Также в Центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что в одном из поселений провинции в результате взрыва мины ранения получили пятеро детей.