Кремль рассекретил интересы Катара в России

Москва, 26 января. Катар проявляет интерес к расширению инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, катарские партнеры по линии РФПИ и по линии партнерства в рамках пакета «Роснефти», заинтересованы в расширении инвестиционной деятельности в России. При этом Песков добавил, что Москва только приветствует такой интерес.

Напомним, в минувшую среду глава российского государства Владимир Путин встретился с зарубежными инвесторами-участниками сделки по приватизации «Роснефти». Президент QIA Абдалла Аль Тани, который участвовал во встрече, заявил, что фонд с минувшего года расширяет инвестиции в России.