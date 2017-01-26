Кремль отказался дискутировать о хиджабах в школе

Москва, 26 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к теме запрета хиджабов в школе.

По его словам, в Кремле не хотели бы становиться одной из сторон разговора вокруг этой темы. Ранее министр образования Ольга Васильева поддержала запрет на ношение хиджабов в школе, такая позиция министра вызвала недоумение главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Вы знаете, мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент. Это первое», — заявил Песков. Он также напомнил о разных форматах подхода к этой теме, даже судебных вариантах в Ставропольском крае и Мордовии.

«Тогда были соответствующие решения Верховного суда известные. Есть такой вариант, есть иные варианты, несудебные. Но еще раз повторяю, сейчас мы не хотели бы становиться стороной этого вопроса», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее запрет на ношение в школах религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов, признал законным Верховный суд России, напоминает НСН.