Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Москва, 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по-прежнему не достигнута договоренность о дате телефонных переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, в настоящее время ведется рутинная дипломатическая работа.

«Контактов по линии администрации пока не было, еще предстоит наладить такие контакты», — отметил Песков.

Как заявлял Песков ранее, говоря о возможности встречи президентов, все зависит о того, если в ходе телефонного разговора Путин и Трамп сочтут это целесообразным.

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