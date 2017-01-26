Пальмира: сирийская армия отбила у террористов ИГ район Аль Фавара

Пальмира, 26 января. В сирийской Пальмире продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и террористами ИГ, армии САР удалось закрепить успех в сельской местности в восточной части провинции Хомс.

Жестокие столкновения между армией Дамаска и террористами ИГИЛ (организация «Исламское государство» запрещена в России) продолжаются в западной пустыне Пальмиры, сообщают местные СМИ со ссылкой на Сирийскую организацию по защите прав человека. В настоящий момент сирийская армия и лояльные ей ополченцы взяли под контроль район Аль Фавара. Бои сопровождались массированным обстрелом и бомбардировками позиции террористов с воздуха. Известно, что бойцы армии САР атакуют террористов ИГ в районе Аль Мардж в Восточной Гуте.