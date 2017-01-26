Актера Шайю ЛаБафа арестовали во время акции протеста против Трампа

Нью-Йорк, 26 января. Акция протеста актера Шайи ЛаБафа против президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке обернулась арестом голливудской звезды. ЛаБаф ударил оппонента, после чего в стычку вмешалась полиция.

Актер устроил акцию протеста под названием «Он нас не разделит» у Музея движущегося изображения. По замыслу ЛаБафа, прохожие должны подходить к установленной им камере и повторять фразу «Он нас не разделит». Когда один из американцев начал говорить на камеру обидные для артиста вещи, тот схватил мужчину и ударил. После этого дежурившие рядом правоохранители арестовали ЛаБафа.

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