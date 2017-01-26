«Ростех» и «Полюс» купили крупнейшее месторождение золота в России

Москва, 26 января. Крупнейшее золоторудное месторождение Сухой Лог с 28% всех запасов золота в РФ без борьбы достался на закрытом аукционе совместному предприятию «Ростеха» и «Полюса».

«Победителем аукциона на крупнейшее месторождение золота Сухой Лог стало «СЛ-Золото». В федеральный бюджет в результате аукциона поступит 9 млрд 406 млн рублей», — заявил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

Он уточнил, что на аукционе был сделан всего один шаг, после чего цена поднялась только на 10%: с 8,55 млрд рублей до 9,406 млрд рублей. Как сообщала ранее НСН, месторождение Сухой Лог было открыто в Иркутской области в 1961 году. Предположительно на Сухой Лог приходится до 28% всех запасов золота в России.