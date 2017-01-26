Песков: Вашингтон не советовался с Россией насчет зон безопасности в Сирии

Москва, 26 января. Соединенные Штаты не советовались с Российской Федерацией относительно создания зон безопасности для беженцев в Сирийской Арабской Республике. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Вашингтон с российской стороной не советовался. Кроме того, Песков добавил, что это суверенное решение американских партнеров.

Пресс-секретарь главы российского государства также подчеркнул, что США необходимо просчитать все возможные последствия данного решения, поскольку создание зон безопасности может обострить ситуацию с беженцами.