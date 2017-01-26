Взрыв прогремел в жилом доме в Вене, есть жертвы

Вена, 26 января. Взрыв газа произошел сегодня утром в жилом доме в Вене. По последним данным, в результате происшествия пострадали десять человек, среди них есть ребенок. Также сообщается как минимум об одном погибшем.

По данным западных СМИ, взрыв произошел в доме на территории района Хернальс, за ним последовал пожар в частично обрушившемся строении. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а территорию оцепили.

Число пострадавших в настоящий момент составляет 10 человек, причем состояние четырех из них оценивается как тяжелое. Газета Kronen Zeitung уточняет, что среди пострадавших, вероятно, есть ребенок. Кроме того, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек. Источник издания не исключил, что взрыв спланировали, поскольку в ближайшие время суд должен был решить вопрос о выселении арендатора.