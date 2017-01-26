Марков: Порошенко позовут на встречу Путина и Трампа, когда он уволит террористов

В скорые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом хочет влезть Украина. Желание Петра Порошенко непременно присутствовать на встрече выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Каким видится тогда сценарий переговоров Киеву? Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с экспертом.

Логика Украины проста: Киев должен иметь право голоса на переговорах, поскольку вопрос будет касаться ситуации в Донбассе и прекращения там боевых действий. Зеркаль много и нудно говорила иностранным журналистам о том, что на встрече будет решаться судьба Украины, которая не хочет быть разменной картой, а хочет прямого участия. Конечно, иметь возможность напрямую напомнить Трампу о сохранении санкций против России тоже. Где еще можно произнести пафосную речь об агрессии Москвы и инструментах ее сдерживания?

«Шансов у Порошенко принять участие во встрече Путина и Трампа нет. Ведь там будут обсуждаться многие вопросы: например, борьба с «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ — прим. ФАН). Порошенко если в этом деле и участвует, то только в виде оказания большой помощи террористам ИГ или «Джебхат-ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ — прим. ФАН) или через разные части киевского режима вроде «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ — прим. ФАН). Вряд ли такой дальний союзник террористов может принять участие в переговорах», — комментирует член Общественной палаты, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Кроме того, там будут рассматриваться также вопросы мировой торговли, ядерной сделки с Ираном, подробности которых Киеву знать необязательно.

«Рано или поздно Порошенко позовут участвовать в переговорах, но точно не на первые и не на ключевые встречи. К тому же известно, что Петр Алексеевич — патологический лжец. Вернее, не сам лично, а как президент Украины. Это должность, которая требует такого качества. И в этом смысле Порошенко является проблемой, а не частью решения проблемы. Сам лично он был бы заинтересован выйти на мирное решение проблемы, но обстоятельства не давали такой возможности и в результате он стал частью машины военных преступлений, частью политики государственного терроризма», — продолжает эксперт ФАН.

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По его словам, в какой-то момент подключение Порошенко произойдет, потому что из участников киевской хунты он является одним из тех, кто нацелен на мирное решение проблемы.

«Но для этого ему надо будет совершить действие и отмежеваться от своих дружков. Он пришел на выборы, ратуя за мир, потом обманул своих избирателей, вступив в альянс с шайкой террористов вроде Турчинова, Авакова и неонацистов, запятнал себя чудовищными преступлениями против человечности. Но наша задача ведь — не наказать Порошенко, а спасти Украину. И здесь он вполне может сыграть. Да, МВД ему не подчиняется, оно служит целям его противника Авакова, зато подчиняются СБУ, разведывательное управление Минобороны. Это полноценные террористические организации сейчас, вопрос с которыми Порошенко нужно решать. Произвести детерроризацию государственных институтов на Украине. Он может начать подготовку к переговорам именно с этого — уволить всех, кто замешан в государственном терроризме», — добавляет Марков.

В своих предвыборных обещаниях Трамп заявлял, что намерен сохранить санкции против России на определенный период, но допустил их отмену в случае успешного сотрудничества с Москвой. Также звучали слова о возможном признании Крыма частью России. Понятно, что такая риторика не нравилась Киеву, который в ответ штамповал разные заявления, которые так и брызгали ядом.

Как ранее сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что целью российского президента является разъединение Евросоюза и что Кремль делает все возможные меры для ослабления ЕС. Более того, в будущем он желает разъединить ЕС и оказывать влияние на отдельные государства.