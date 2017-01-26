Трагедия в Мурманске: внедорожник сбил китайских туристов, делавших селфи

Москва, 26 января. Автомобиль сбил двоих китайских туристов, пытавшихся сделать селфи у стелы при въезде в Мурманск. Как рассказали в областном УМВД России, инцидент произошел накануне вечером.

Согласно приведенным данным, 28-летний мужчина и 24-летняя девушка перебежали дорогу в неположенном месте, желая сделать селфи на фоне стелы. В результате водитель внедорожника Volvo не успел среагировать и допустил наезд на граждан КНР. Туристы были госпитализированы с множественными переломами. Девушка от полученных травм скончалась в больнице, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мичуринском проспекте в западной части Москвы автомобиль сбил человека и скрылся с места ДТП.