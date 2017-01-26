Марка в память об убитом в Турции после Карлове появится в России

Москва, 26 января. В феврале в России появится марка в память об убитом российском после в Турции Андрее Карлове, сообщили представители «Почты России».

«На февраль 2017 года запланирован выпуск в почтовое обращение новой марки из серии «Герои Российской Федерации», которая будет посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года», — констатировали в пресс-службе «Почты России».

Известно, что марка появится во всех отделениях «Почты России», передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Турции суд арестовал еще одного сотрудника полиции по подозрению в причастности к убийству Карлова.