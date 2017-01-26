Пекин пришел в восторг от слов Лаврова об образцовых отношениях РФ и Китая

Пекин, 26 января. Китайское руководство дало положительную оценку словам главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова касательно отношений Пекина и Москвы. Об этом в четверг заявила официальный представитель дипломатического ведомства Китая Хуа Чуньин.

По словам представителя МИД Китая, Москва дала высокую оценку относительно российско-китайских отношений. Она также заверила, что Пекин обратил на это внимание.

Напомним, ранее российский дипломат заявил, что перспективы развития отношений Москвы с любым государством не должны влиять на сотрудничество России и Поднебесной. Глава МИД также отметил, что Россия выступает за выстраивание честных и открытых отношений между Россией, Китаем и США.

Глава ведомства подчеркнул, что российская сторона рассматривает курс на укрепление российско-китайских отношений и стратегического партнерства как образцовый в нынешнем веке.