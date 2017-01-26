Amnesty International и Human Rights Watch рассказали, как в СБУ пытают политзаключенных

Киев, 26 января. Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Молдавии, Украине и Белоруссии и Татьяна Купер, исследователь Human Rights Watch на Украине, рассказали о пытках политических заключенных на Украине. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) смог поговорить с правозащитниками и узнать детали преступлений, совершаемых СБУ и полицией Украины.

Обнародование шокирующих сведений произошло на площадке Украинского медиацентра, расположенного на Крещатике. На брифинг явилось много местных журналистов, но когда они поняли, что представители Amnesty International и Human Rights Watch будут рассказывать о пытках, совершаемых украинскими силовиками, разгорелся скандал.

«Почему вы говорите о пытках СБУ и ничего не говорите о пытках ФСБ?» - возмутился репортер одного телеканалов. «Об этом мы будем говорить в России. А здесь мы будем говорить о пытках СБУ», - парировала Татьяна Купер.

В ответ украинские журналисты дружно собрались и покинули помещение, крикнув на прощание, что таким правозащитникам «ганьба».

Тем временем Красимир Янков, исследователь Amnesty International по Молдавии, Украине и Белоруссии по видеомосту из Болгарии рассказал о судьбе россиянина Владимира Безобразова, менеджера из Москвы. Он был задержан украинскими властями еще в мае 2014 года в небольшом городе под Одессой, где проводил отпуск с матерью и маленьким сыном. Его схватили сотрудники СБУ и привезли в тайную тюрьму города Харькова, где пытали и держали в заключении 21 месяц без каких-либо контактов с внешним миром. Безобразова обвиняли в «поддержке пророссийского сепаратизма на Украине», при этом никаких доказательств совершения преступлений ему предъявлено не было. В декабре 2016 года Безобразова и еще двоих политзаключенных обменяли на пленных украинских боевиков.

«Нельзя удерживать людей в тайных тюрьмах, никак процессуально не оформляя задержание, годами мучая людей. У СБУ нет права задерживать людей, кроме одного места — в изоляторе временного содержания в Аскольдовом переулке в Киеве. Но в реальности у СБУ полно тайных тюрем по всей стране. Это недопустимо», — отметил правозащитник.

Янков также рассказал о судьбе Владислава Кондалова из Самарской области России, который был задержан украинскими силовиками в марте 2016 года возле города Счастье в Луганской области Украины. По его словам, те, кто взял его в плен, держали его в люке (канализационном коллекторе) несколько дней, жестоко били его и угрожали отрезать руки бензопилой. Как сообщают правозащитники, затем «Кондалова подвергли насильственному исчезновению представители СБУ и перевезли его к зданию СБУ в Харькове». Следующие семь месяцев тот провел в неофициальном месте содержания под стражей в харьковском СБУ без связи с внешним миром.

Татьяна Купер, исследователь Human Rights Watch на Украине, рассказала корреспонденту ФАН, что ничуть не преувеличивает, когда говорит про пытки политзаключенных.

«Пытки – это реальность, мы ничего не преувеличиваем. Владимир Безобразов был задержан в 2014 году и содержался в тайном помещении харьковского СБУ. В целом он находился под арестом 2,5 года, его пытали множеством способов, например, избивая или не давая ходить в туалет. Аналогичных случаев мы зафиксировали 18. Только в декабре 2015-го, когда начался скандал, СБУ освободило 6 таких заключенных, - рассказала Татьяна Купер, подчеркнув, что освобождать заключенных СБУ вынудила публикация доклада Amnesty International и Human Rights Watch «Тебя не существует», в котором были выявлены факты пыток, незаконных и секретных удержаний гражданских лиц под стражей.

Правозащитные организации подчеркивают, что в СБУ отрицают практику тайных тюрем и не признают задержаний тех людей, о которых говорится в докладе. Amnesty International и Human Rights Watch призвали военного прокурора Украины провести быстрое и беспристрастное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Татьяна Купер заявила корреспонденту ФАН, что ее огорчает запрет русскоязычных и российских СМИ на Украине.

«Нас беспокоит блокировка российских телеканалов украинскими властями. Это нарушение свободы слова, свободы прессы. При этом властями был блокирован даже оппозиционный Кремлю телеканал «Дождь», что вызывает удивление и возмущение», - заявила исследователь Human Rights Watch на Украине.