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Россия
Минобороны РФ получит «плащи-невидимки» для танков

Минобороны РФ получит «плащи-невидимки» для танков

12:07  26 Января 2017
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Минобороны РФ получит «плащи-невидимки» для танков

Москва, 26 января. Холдинг «Росэлектроника» анонсировал скорые поставки специальных «плащей-невидимок» для защиты вооружения и техники министерства обороны России.

Российские разработчики создали специальный ферритовый материал, которые сделает российскую технику полностью невидимой для средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника. Сейчас военное ведомство ведет переговоры в «Росэлектроникой» о заключении гособоронзаказа. Ферритовая защита для танков, самолетов и кораблей проходит испытания в войсках. По словам разработчиков, материал может защитить от средств РЭБ любые системы вооружений или техники. Покрытие мешает радиоэлектронным средствам определить, что находится под «плащом», показывая на этом месте просто объект электронного отражения.

Алексей Громов
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