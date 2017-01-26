Минобороны РФ получит «плащи-невидимки» для танков

Москва, 26 января. Холдинг «Росэлектроника» анонсировал скорые поставки специальных «плащей-невидимок» для защиты вооружения и техники министерства обороны России.

Российские разработчики создали специальный ферритовый материал, которые сделает российскую технику полностью невидимой для средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника. Сейчас военное ведомство ведет переговоры в «Росэлектроникой» о заключении гособоронзаказа. Ферритовая защита для танков, самолетов и кораблей проходит испытания в войсках. По словам разработчиков, материал может защитить от средств РЭБ любые системы вооружений или техники. Покрытие мешает радиоэлектронным средствам определить, что находится под «плащом», показывая на этом месте просто объект электронного отражения.